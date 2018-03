Biblioteca meinese al centro di un progetto promosso dall’Amministrazione comunale.

Biblioteca meinese si trasferisce nella zona del Canton Balìn

Il Comune è alla ricerca di fondi per un nuovo centro culturale. Un fabbricato che si trova in canton Balìn diventerà nei piani dell’amministrazione comunale un centro studi disposto su tre piani. “E’ uno stabile – spiega infatti il sindaco Fabrizio Barbieri – che una società oggi deve cederci come onere di urbanizzazione dopo avere portato a termine delle azioni immobiliari una quindicina di anni fa. In quei locali trasferiremo la biblioteca pubblica, visti gli ampi spazi a disposizione”.

I piani del Comune sono chiari, ora si cercano i fondi

Il progetto voluto dal Comune è di quelli ambiziosi. “Su un piano – continua infatti il sindaco – sorgerà una sala polivalente con possibilità di congressi e seminari. Su un altro ci saranno scrivanie multimediali e su un altro ancora il deposito di libri. Stiamo partecipando a un bando di cooperazione Interreg Italia-Svizzera di cui siamo capofila e che coinvolge una Fondazione di Chiasso e il Politecnico di Milano. La spesa è importante, 650mila euro, ma nulla uscirà dalle casse pubbliche se ci aggiudicheremo il bando, per il quale avremo risposta a giugno. Potremmo dare vita all’intero progetto poi nella seconda parte dell’anno.