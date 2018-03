Boom sonico: la Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo in merito al boom sonico di giovedì avvertito anche nel novarese.

Boom sonico: il fascicolo

Chiarezza su cosa sia successo giovedì scorso in tarda mattinata, intorno alle 11.20: è quanto chiede la Procura di Bergamo. Quest’ultima ha aperto un fascicolo in merito: si tratta di modello 45 che non prevede ipotesi di reato né indagati. Si attende dunque la relazione dell’Aeronautica militare che già dopo la vicenda aveva confermato l’azione di due caccia Eurofighter.

In merito al fascicolo aperto dalla Procura di Bergamo ne parlano in maniera approfondita i colleghi del Giornale di Treviglio.