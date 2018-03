Bravissimo festa per ringraziare tutti i partecipanti all’iniziativa del Giornale di Arona che anche quest’anno ha riscosso grande successo.

Bravissimo festa finale

Oggi va in scena il gran finale dell’appassionante gioco dedicato al mondo dello sport locale promosso dal nostro settimanale. Appuntamento quindi venerdì 23 alle 18 alla palestra Arona Active (zona bar). Ancora poche ore e si saprà come sarà composta la classifica definitiva. Così si scoprirà se, complice l’ultimo tagliando da 5 punti, ci saranno stati altri colpi di scena.

Ricordiamo che il nostro gioco era aperto a tutti i giovani che praticano sport, maschi e femmine, tra i 5 e i 18 anni, ma anche ad allenatori e dirigenti.

In attesa del responso

La redazione ha contato con attenzione tutti i voti arrivati nelle urne entro giovedì 22. Dopo di che ha stilato la classifica definitiva che sarà svelata appunto durante la cerimonia finale. In quell’occasione premieremo i più votati in una festa. Un momento che sarà anche occasione per celebrare non solo i vincitori, ma soprattutto lo sport e i suoi valori. Sono previsti piacevoli regali per chi si classificherà sui primi gradini del podio. Regali messi gentilmente a disposizione dall’agenzia di viaggi «Le Marmotte» in via Gramsci ad Arona. Inoltre, la sezione aronese dell’Unvs, l’Unione Veterani dello sport, ha messo generosamente anche quest’anno in palio per l’iniziativa un assegno del valore di 100 euro. La redazione inoltre si riserva di integrare i premi con degli ulteriori omaggi e sorprese.