Brucia sterpaglie nel giardino di casa ma prende fuoco anch’egli: una tragedia poco fa ad Oleggio Castello. Qui tutti i dettagli.

Brucia sterpaglie a Oleggio Castello

Stava lavorando in giardino un uomo di 82 anni di Oleggio Castello. Dopo aver presumibilmente spruzzato del liquido su alcune sterpaglie per bruciarle, un ritorno di fiamme l’ha completamente avvolto.

I soccorsi

Immediati i soccorsi giunti sul posto. La medicalizzata di Arona, constatato la gravità delle condizioni dell’anziano, ha allertato quindi l’elisoccorso. Il mezzo è arrivato in volo da Alessandria e, proprio in questi minuti, starebbe trasportando l’uomo verso l’ospedale di Genova in codice rosso.

Nella foto l’ambulanza medicalizzata appena rientrata dall’intervento.

Ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.