Caccia al cinghiale: la regione Piemonte ha dato il via libera a partire dal 15 aprile. L’assessore Ferrero: “Speriamo in un’alta adesione”.

La regione Piemonte ha quindi stabilito che la caccia al cinghiale si aprirà il 15 aprile.

“Il cinghiale, per l’enorme proliferazione di capi sul nostro territorio, è una delle specie più dannose alle coltivazioni. E pericolose, perché in grado di provocare incidenti stradali anche mortali”, spiega l’assessore Ferrero. “Per questo anche quest’anno abbiamo dato la possibilità agli ambiti di caccia di permettere in anticipo rispetto al normale calendario venatorio la caccia di selezione sul loro territorio”.