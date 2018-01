Camion a fuoco sulla A26: il motore si era surriscaldato con fiamme nella zona della marmitta. Il camionista fortunatamente se n’è accorto.

Camion a fuoco i dettagli

Il motore si era surriscaldato e stava uscendo fumo, con fiamme nella zona della marmitta. Per fortuna ieri mattina un camionista che percorreva la galleria Stresa lungo la A26 se n’è accorto subito e ha fermato il mezzo a lato strada appena fuori dal tunnel. Domando così l’inizio di incendio con l’estintore che aveva a bordo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Verbania per mettere in sicurezza la zona. Il traffico autostradale non ha avuto ripercussioni.