Carabinieri di Arona arrestano donna

Nella giornata del 9 maggio i Carabinieri di Arona hanno tratto in arresto una donna, H.M., classe 1991, nomade, di Milano.

I militari procedevano al controllo della donna che – assieme ad un’altra persona – si aggirava a piedi, con fare sospetto, nei pressi dell’ufficio postale di Arona.

A seguito di ulteriori accertamenti condotti mediante la banca dati in uso alle forze di polizia, emergeva che l’arrestata aveva numerosi precedenti penali per furto aggravato. Ma anche per ricettazione e truffa commessi in diverse aree del nord Italia. I Carabinieri avevano inoltre modo di scoprire, nella circostanza, che la stessa aveva pendente a suo carico un ordine di carcerazione per una condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione. Inflittale proprio per i reati di ricettazione e furto commessi tra Milano e Provincia.

La donna veniva quindi portata in caserma e successivamente associata alla casa circondariale di Vercelli.