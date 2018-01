Carnival cup: la tre giorni dedicata al minibasket torna per la sua terza edizione.

Carnival cup: il video

Come può una palla da basket lanciata ai piedi del Sancarlone, rimbalzare in Rocca sulla Torre Mozza e arrivare dritta a canestro sul moletto in piazza del Popolo? Solo i Da Move, campioni europei dell’intrattenimento freestyle, possono riuscirci. Sabato 13 gennaio, in una spettacolare giornata di sole, Arona è stata infatti il set ideale per una clip promozionale. A girarla la «crew» dell’aronese Lorenzo Pinciroli per promuovere lo spettacolo di sabato 17 febbraio al PalaEolo di Castelletto Ticino. Un’esibizione inserita nella Carnival Cup, la tre giorni dedicata al minibasket alla sua terza edizione.

Tra le comparse…

Tra le comparse del video promozionale, alcuni giovani «vikinghi» dell’Arona Basket. I bambini con entusiasmo si sono prestati al fianco dei loro idoli. Naturalmente in attesa di prendere parte al torneo nazionale, quest’anno organizzato dall’Asd Duemila e20.

Oggi la conferenza stampa

Maggiori dettagli sullo spettacolo e su tutto il fitto programma della Carnival Cup saranno resi noti durante la conferenza stampa. L’appuntamento è previsto per oggi, martedì 23 gennaio, alla Basket House di Arona in via General Chinotto.