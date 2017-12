Case popolari Arona in via Monte Nero. Verranno consegnate a inizio 2018 dopo la ripresa dei cantieri fermi da tempo.

Case popolari la consegna

Due nuove palazzine di edilizia popolare saranno messe a disposizione dei cittadini di Arona nei primi mesi del 2018. “Si tratta della consegna di due fabbricati di nuova costruzione finanziati attraverso il ‘Piano casa 10mila alloggi’. – spiega il presidente di ATC Piemonte Nord, Giuseppe Genoni – Per un totale di 30 alloggi ad alta efficienza energetica e di 31 autorimesse”.

Le caretteristiche

Gli alloggi, distribuiti su due blocchi per complessivi cinque vani scala, sono articolati in tre tipologie. 12 di taglio piccolo, con due vani più servizi. 15 di taglio medio, con tre vani più servizi e 3 di taglio grande, con quattro vani più servizi. Le palazzine sono dotate di impianto solare e fotovoltaico per la produzione di energia e di acqua calda sanitaria.

“L’intervento è uno dei più significativi mai realizzati da ATC per avanguardia delle tecniche costruttive ed efficienza energetica, sorge all’interno di un ambito PE.E.P. e le nuove opere di urbanizzazione – prosegue Genoni – oltre a servire il nuovo insediamento,

rappresentano un’opportunità per la ricucitura urbanistica dell’area, migliorando la viabilità della zona del liceo “Fermi”.

La viabilità

Nell’ambito dell’intervento, oltre al completamentodelle reti tecnologiche, verrà infatti migliorata la viabilità esistente. Questo attraverso la realizzazione del manufatto per il sovrappasso del torrente Veverino a collegamento con la zona sportiva retrostante (tra via Fratelli Rosselli e via De Micheli e Ponti). Nel primo trimestre del 2018 saranno ultimate le opere di finitura e di dettaglio; inoltre, nello stesso periodo, saranno perfezionati gli allacciamenti per la messa in funzione e collaudo degli impianti. Gli alloggi saranno poi consegnati agli aventi diritto tramite graduatoria”.