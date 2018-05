Casello Castelletto: la Polizia Stradale di Romagnano Sesia ha ritirato 3 patenti è tolto un totale di 30 punti nel weekend.

Il classico posto di blocco molto spesso presente in autostrada a Castelletto ha mietuto tre vittime nel weekend. Una donna e due uomini sono stati infatti pizzicati al volante con un tasso alcolemico superiore alla norma. Per tutti è scattato il ritiro della patente nonché 10 punti a testa in meno e una sanzione.