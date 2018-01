Castelletto guasto idrico e qualche disagio in vista.

Castelletto guasto, Asl informa

L’Asl No comunica che a Castelletto Ticino in questi giorni gli utenti potrebbero incappare in qualche disagio. Si è infatti verificata una perdita idrica improvvisa. Essa quindi comporta la conseguente necessità di riparazione urgente. L’azienda sanitaria fa perciò sapere che l’attività della sede Sub-Distrettuale del paese potrebbe essere ridotta e si potrebbero creare disagi per l’utenza. Il termine dei lavori è previsto per la giornata del 24 gennaio.

La sede territoriale

La sede territoriali di Castelletto Ticino si trova in via Caduti Libertà, 20. Per contatti telefonare allo 0331.962579. I servizi offerti sono la “Prevenzione serena” (citologico), il Consultorio pediatrico e gli esami di laboratorio (centro prelievi). Inoltre è anche attivo un servizio di Psichiatria.