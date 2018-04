Centra un copertone che era in mezzo alla strada e finisce contro il guard rail: è successo a Baveno. Ferito il guidatore.

Centra un copertone in autostrada

Non si era accorto di quell’ostacolo in mezzo alla strada e lo ha preso in pieno. E’ successo ieri lungo la A26 nel territorio di Baveno. Un uomo, dopo aver centrato un copertone, ha iniziato a sbandare per poi finire contro il guard rail. Sul posto, oltre la polizia stradale di Romagnano Sesia anche un’ambulanza del 118 che ha portato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale di Verbania.