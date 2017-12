Cercasi Luca: il piccolo aronese ha affidato a una letterina volata in cielo i suoi desideri per il Natale

Cercasi Luca: l’autore di una letterina che ha girato l’Italia

Sembra una piccola favola moderna e i responsabili del gruppo Commercianti e Artigiani della vicina Sesto Calende hanno tutta l’intenzione di costruire un lieto fine per questa storia. Tra i bambini che lo scorso 8 dicembre hanno partecipato alla manifestazione natalizia organizzata dall’associazione infatti, c’era anche un bambino aronese. Luca, questo il nome del piccolo, ha affidato a una lettera i suoi desideri per il Natale, scrivendo semplicemente “Luca de Arona vuole il Lego”. Insieme agli altri bambini che hanno partecipato all’iniziativa, ha quindi legato la sua letterina a un palloncino che poi è stato liberato in cielo. Ora quel palloncino è arrivato in Trentino, alla signora Franca Gramola di Folgarida, che dopo averlo trovato ha contattato subito i commercianti sestesi.

L’appello dei commercianti di Sesto Calende

L’associazione Commercianti e Artigiani si è subito attivata per individuare l’autore della letterina e per permettere a Babbo Natale di consegnargli il dono richiesto. Ma per il momento le ricerche sui social network si sono rivelate infruttuose. Gli indizi lasciati sulla letterina sono pochi, ma i volontari non demordono e chiedono l’aiuto del nostro giornale. “Considerato che la Cartolina offre degli indizi – dice il segretario dell’associazione Marco Limbiati – il Bambino Luca dovrebbe essere di Arona, ci affidiamo anche alla Vostra Testata per un ricerca”. Aiutateci a contattare Luca e a permettergli di realizzare il suo sogno.

Lieto fine anche per il sogno di un bimbo di Sesto Calende

Luca non è l’unico bambino che ha lanciato il suo palloncino in cielo per chiedere un regalo a Babbo Natale. La letterina di Ryan, un bambino di Sesto Calende, è arrivata fino a Vicenza. Inoltrandosi in un bosco particolarmente intricato, un ragazzo del Vicentino ha trovato il palloncino e ha contattato l’associazione tramite i gruppi social sestesi. In questo modo è stato possibile consegnare il dono richiesto a Babbo Natale durante la recita natalizia della scuola di Ryan, la Ungaretti di Sesto Calende. Alla cerimonia ha partecipato anche l’Amministrazione sestese e il ragazzo che ha trovato il palloncino, che è giunto appositamente da Vicenza.