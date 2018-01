Chiusa autostrada per due notti consecutive tra la stazione di Arona e lo svincolo di Verbania, in direzione di Gravellona.

Chiusa autostrada i dettagli

Sarà chiuso per due notti consecutive, dalle 22 di lunedì prossimo, il tratto dell’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, tra la stazione di Arona e lo svincolo di Verbania, in direzione di Gravellona. Questo quindi per lavori di manutenzione agli impianti di ventilazione delle gallerie ‘Mottavinea’ e ‘Mottarone’. Lo comunica infine Autostrade per l’Italia.