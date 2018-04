Compie 102 anni la decana del paese Caterina Abolin. La donna ha festeggiato con il sindaco Giovanni Grazioli.

Compie 102 anni nonna Rina

Il Comune festeggia il compleanno ultracentenario della concittadina Caterina Abolin. “Nonna Rina, domenica 25 marzo, ha spento ben 102 candeline – racconta il sindaco Giovanni Grazioli – io e la consigliera comunale Angela Colombo siamo andati a trovarla per farle gli auguri. Il giorno del suo compleanno è diventato per noi un appuntamento fisso molto speciale, da condividere insieme a lei. Quest’anno, però, i festeggiamenti sono stati più pacati e riservati, purtroppo poche settimane fa è mancata l’amata figlia di Rina, Carla​​​​​​​. Ci siamo stretti attorno a lei per consolarla e darle forza in questo momento difficile, per farle sentire la nostra presenza”.

Il segreto per la lunga vita? L’alimentazione

Durante la festa organizzata per i suoi 100 anni all’oratorio di Pombia la signora Abolin svelò il segreto della sua longevità: l’alimentazione. “Mangio in modo sano, ordinario, rustico – spiegava la donna – non quello che si vede oggi in televisione. Sono nata ad Oleggio nel 1916, cresciuta nella campagna contadina, nella mia vita ho dovuto affrontare molte esperienze”.