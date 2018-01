Coniugi Barbero: era gennaio 2017 quando persero entrambi la vita.

Coniugi Barbero: è passato un anno

Il 21 gennaio resterà a lungo un giorno triste nella memoria degli aronesi. Si tratta infatti della data in cui lo scorso anno Giancarlo Barbero e sua moglie Carla (Cicci) Carpanini persero la vita, rispettivamente a 70 e 75 anni, in un tragico incendio divampato nella loro abitazione di via Vittorio Veneto. La coppia era molto nota, stimata e ben integrata nel tessuto sociale e culturale della città. Lui ingegnere e presidente dell’associazione culturale «Amici della Rocca onlus», lei insegnante in pensione attiva in parrocchia insieme al marito.

Messa in suffragio

Per ricordare la coppia sabato 20 gennaio alle 11 nella chiesa parrocchiale di Arona sarà celebrata una messa in loro ricordo a cui potranno prendere parte tutte le persone che desiderano ricordare questa coppia anche attraverso la preghiera.

Aronesi dell’anno: l’encomio

Lo scorso 17 marzo al cinema teatro San Carlo le figlie della coppia avevano ritirato un importante riconoscimento. L’encomio della città di Arona alla memoria dei coniugi Barbero, per l’impegno sociale e culturale a favore della città di Arona.