Connessioni profonde: il ciclo di incontri continua

Connessioni profonde: Facebook

Nuovo appuntamento con il ciclo «Genitori e figli: Connessioni profonde ». Si tratta di una serie di incontri di approfondimento promossi dal centro perinatale Maia e dal centro Extra presso la sede a via Fratelli Bandiera 17. L’appuntamento è per martedì 17 aprile dalle 20.45 con il laboratorio «Mamme e papà ai tempi di Facebook: strumenti e anticorpi». La serata è indirizzata a genitori e professionisti che operano in ambito educativo. L’obiettivo è quindi quello di portare ad acquisire gli strumenti per muoversi senza rischi su Facebook. Si tratta infatti di una preziosa occasione per accostarsi a questo mondo in cui giovani e giovanissimi si muovono e comunicano Relatori della serata saranno Federico Di Leva copywriter e Fabio Calvosa tecnico progettista Web.

L’iniziativa continua

L’ingresso agli incontri è gratuito. Si riprenderà quindi il 10 maggio con un nuovo incontro dedicato ai social più diffusi tra i giovani. Per iscriversi agli incontri è necessario inviare una mail a: segreteriaconnessioniprofonde@gmail.com. Per informazioni è anche possibile telefonare al seguente numero: 392.5694549.