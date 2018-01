Contributi associazioni aronesi, il sindaco: “Quando amministrava il Pd erano 90 mila euro, ora noi ne diamo circa 300 mila e ne andiamo fieri”.

Contributi associazioni l’intervento di Gusmeroli

“Il capogruppo Pd in consiglio comunale ha parlato di assenza di trasparenza nell’erogazione dei contributi alle associazioni di volontariato e l’entità elevata degli stessi.

E’ vero quando amministrava il PD (sino al 2009) erogava contributi per un ammontare di circa 90.000 euro alle 70associazioni di volontariato Aronesi. Ora noi ne eroghiamo circa 300.000 euro. Per me quei soldi sono ben spesi e credo fermamente nelle Associazioni di volontariato”.

Le spiegazioni

“In primo luogo la fonte di quei soldi sono entrate una tantum non ripetitive quindi non è che con quei soldi si può diminuire la tassazione od utilizzarli per molte altre cose. Le Associazioni di volontariato sono un Valore per tutta la nostra Italia e l’Italia sarebbe più povera senza il loro aiuto”.