Dagnente parrocchia: una speciale piantina sarà distribuita nel fine settimana in occasione della festa della mamma.

Dagnente parrocchia: l’iniziativa

Anche la frazione di Dagnente si prepara a celebrare la ricorrenza dedicata alla festa della mamma e questo fine settimana lo farà in un modo speciale. In concomitanza con la messa di sabato alle 17 e quella di domenica alle 11, all’ingresso della chiesa ci saranno alcuni volontari. Proporranno, a fronte di un’offerta, delle piantine confezionate appositamente per l’occasione e abbellite da dei cuoricini realizzati a mano. Come sempre da qualche tempo a questa parte le offerte raccolte saranno destinate al completamento dei lavori di restauro della chiesa parrocchiale.

Al lavoro anche per la patronale

Intanto i volontari desiderano informare gli abitanti di Dagnente e non solo che è in corso un’altra importante raccolta fondi. Un’iniziativa volta a sostenere le spese per i festeggiamenti della festa patronale dedicata a San Giovanni Battista del prossimo giugno. Mentre l’anno scorso la tradizionale processione non si è svolta, quest’anno invece è già in programma per domenica 24 giugno. E proprio per la buona riuscita della giornata i volontari invitano a contribuire economicamente lasciando un’offerta in uno dei due punti raccolta della frazione: L’Arca di Noè o la parrucchiera Antonella.