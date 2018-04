Sabato 26 maggio inaugura la nuova scoula infanzia di Agrate Conturbia con i personaggi della Melevisione.

E’ tutto pronto per la festa per la nuova scuola infanzia

Saranno Strega Varana e Fata Lina della Melevisione gli ospiti d’eccezione per l’inaugurazione della nuova scuola infanzia di Agrate Conturbia. La festa sarà sabato 26 maggio, nel pomeriggio. Tutta la popolazione è invitata nella nuova struttura che inaugurerà, proprio di fianco alle scuole elementari Lombardo Radice. Alle 15 è infatti previsto il saluto delle autorità; alle 15.30 si procederà poi al taglio del nastro e alla benedizione; dalle 16.30 in poi infine è previsto l’intrattenimento per bambini con Paola Caterina D’Arienzo e Zahira Berrezouga (Strega Varana e Fata Lina della Melevisione). Durante il pomeriggio sarà servito un rinfresco.