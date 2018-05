Delegazione aronese venerdì a Nizza per presentare le bellezze della città. Appuntamento al Consolato Italiano.

Delegazione aronese in promozione

Venerdi una delegazione di Arona capitanata dal sindaco Alberto Gusmeroli sarà a Nizza al Consolato Italiano.

Così il sindaco

“Presenteremo le bellezze e specificità del Novarese e del Vco. Grazie al Distretto turistico dei laghi e al nostro ufficio turistico per la documentazione di corredo che ci permetterà quindi di far conoscere una zona d’Italia e alcune delle nostre eccellenze che non sono seconde a nessuno”.