Dimesso dall’ospedale di Borgomanero e salvato da quello di Angera. Il castellettese Mauro Accolla racconta la sua odissea.

Dimesso da Borgomanero e poi l’arresto cardiaco

“A me è andata bene ma non si possono “ammazzare” così le persone”. La storia che racconta Mauro Accolla, carabiniere in pensione di Castelletto, è da brividi.

Il pronto soccorso di Borgomanero, le dimissioni (dopo gli esami del caso risultati negativi) con un antidolorifico, l’arresto cardiaco, l’ospedale di Angera e poi quello di Gallarate. Mauro deve la vita alla decisione di sua moglie di portarlo anche al ps di Angera dopo quello di Borgo.

