Domenica 8 ad Arona si corre: 3 Memorial Alberto Conde Bermani e la 10 chilometri competitiva su percorso Fidal. Evento organizzato dalla Pro loco cittadina.

Blu e arancio. Di questi colori si animerà Arona domenica 8. Con la maglietta color del cielo, coloro che si iscriveranno alla 10 chilometri competitiva su percorso Fidal. In arancione gli amici di Albertone che si faranno una bella camminata per le vie di Arona. L’evento è organizzato dalla Pro loco di Arona.

Per iscrizioni online alla gara, entro il 5 Aprile: www.endu.net

Iscrizioni per tutti i partecipanti presso Sede Pro Loco in L.go Vidale 1 Arona la mattinata stessa, dalle 7,30 alle 9.

La pettorina per gli amici è disponibile fino ad esaurimento (per prenotarla e/o info: Camilla 335315870 | Alessandra 3484503199)

Partenza infine per tutti alle 9,30 da piazza del Popolo. A seguire quindi le premiazioni ed il rinfresco. Per gli amici di Alberto, un brindisi speciale da Strobino.