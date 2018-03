AGGIORNAMENTO: CAROL E’ STATA RITROVATA ED E’ TORNATA A CASA!

Sui social l’allarme rilanciato dal canile rifugio Paquito per Carol, scappata a Borgo Ticino.

Apprensione per Carol, scappata a Borgo Ticino

“Carol è sparita da casa a Borgo Ticino vicino al canile di Borgo Ticino.Pensiamo che si sia allontanata non di sua volontà, abbiamo bisogno di tante condivisioni per riuscire a riportarla a c asa chi avesse notizie può chiamare il canile di Borgo Ticino 3666608676, oppure direttamente il 3313835395!. A tutti voi grazie per l’attenzione!”. E’ l’appello con il quale i volontari del canile rifugio Paquito di Fontaneto D’Agogna hanno lanciato l’allarme per la cagnolina Carol. Chiunque dovesse avvistarla è pregato di contattare i numeri indicati.