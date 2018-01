Elezioni 2018 data unica per Politiche e Regionali: sarà domenica 4 marzo. L’accorpamento in Lombardia, lazio e Molise. Accordo mancato in altre regioni.

Elezioni 2018 data decisa

Domenica 4 marzo è il giorno scelto per le prossime elezioni. Si voterà esclusivamente dalle 7 alle 23 e non ci sarà l’apertura dei seggi il lunedì come avvenuto ad esempio per le politiche del 2013.

Politiche insieme a Regionali

Inoltre alle elezioni politiche verranno accorpate anche le regionali per Lombardia, Lazio e Molise. L’accorpamento, che permetterà di votare lo stesso giorno risparmiando milioni di euro, è stato possibile grazie all’accordo tra le varie parti politiche. Accordo mancato ad esempio per le elezioni in Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Valle D’Aosta e Trentino Alto Adige.