Ex sindaco Federico Casaccio interviene sulla questione del referendum in vista della fusione tra Veruno e Gattico.

Ex sindaco parla dell’argomento del momento

A dire la sua sulla prospettiva di una fusione tra i Comuni di Gattico e Veruno adesso è Federico Casaccio, ex sindaco gatticese ed ex consigliere provinciale. In un’intervista pubblicata integralmente sul Giornale di Arona infatti, Casaccio sottolinea i limiti della fusione. Dopo un silenzio politico di alcuni anni, nei quali non ha ricoperto cariche istituzionali, commenta la possibile unione di Gattico e Veruno in un solo paese. Il sindaco Andrea Zonca nell’ultimo consiglio comunale ha parlato di trasferimenti fino a 200mila euro. La palla passerà ai cittadini con il referendum a ottobre, nel caso del si ci saranno nuove elezioni.

Una novità che potrebbe non portare vantaggi ai cittadini

Secondo Casaccio i vantaggi amministrativi ed economici dell’operazione non sono certi. “Ho seguito la relazione di Zonca – continua Casaccio – ho gradito l’accurata esposizione dei vantaggi che sulla carta potrebbero arrivare. Ma, al di là dell’apprezzamento verso il primo cittadino, rimango perplesso sia sulle finalità che sull’utilità per gatticesi e verunesi. L’opuscolo distribuito alle famiglie parla di miglioramenti economici e dunque della qualità della vita. Anni fa si era già fatta una convenzione fra i due paesi per avere sovvenzioni. Purtroppo i soldi promessi sono giunti solo il primo anno. Questo è capitato anche per alcuni Comuni che avevano scelto di fondersi. Regione e Governo hanno messo in bilancio la spesa per le fusioni, ma il prossimo anno dovranno già reperire i fondi per onorare gli impegni presi in campagna elettorale. Troveranno anche i soldi e la volontà politica? Senza l’arrivo dei finanziamenti questo progetto avrà ancora un senso? Si ridurrà il personale, si sposteranno gli uffici a Veruno per razionalizzare i servizi. Quale sarà il vantaggio per i gatticesi?”.