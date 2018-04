Fecondazione eterologa: i centri pubblici piemontesi dove si pratica sono a Torino, Asti, Novara e Fossano.

Fecondazione eterologa

L’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, rispondendo a un’interrogazione presentata in Consiglio regionale, ha annunciato che la Giunta sta preparando un provvedimento normativo per definire e regolare l’approvvigionamento di gameti. Questi sono utilizzati per la fecondazione eterologa.

“Stiamo provvedendo a formulare una proposta sul modello di quanto fatto dalle Regioni Toscana e Friuli Venezia Giulia. Questa prevede percorsi e accordi per l’approvvigionamento di gameti. In modo da ovviare alle difficoltà di reperimento, situazione per altro comune in tutta Italia”. Ha quindi chiarito Saitta.

Il Piemonte ha recepito dal 2014 l’accordo sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa. I centri pubblici autorizzati a praticare queste tecniche di procreazione medicalmente assistita si trovano presso la Città della Salute e della Scienza di Torino (ospedale Sant’Anna). L’ospedale di Asti, l’ospedale Maggiore della Carità di Novara, l’ospedale Maria Vittoria di Torino. E infine il presidio ospedaliero di Fossano.