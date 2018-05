Fiera agricola: migliaia di persone a Oleggio a passeggio tra banchi gastronomici, stand e bestiame.

Fiera agricola: un successo

Anche quest’anno la Fiera agricola di Oleggio, complice il meteo clemente, non ha deluso le aspettative. Migliaia di persone sono accorse in città per una passeggiata tra i circa 250 stand presenti. Stand provenienti, oltre che dal Piemonte, da Svizzera, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Come da tradizione l’inaugurazione ha avuto luogo intorno alle 9.30 davanti al Teatro. A fare gli onori di casa il sindaco Massimo Marcassa. Presenti anche l’onorevole 5 Stelle oleggese Davide Crippa e il neo consigliere regionale di Nebbiuno Luca Bona.

L’area interessata

L’evento è organizzato dal Comune di Oleggio in collaborazione con le associazioni di categoria. Anche quest’anno la manifestazione si estende in tutte le vie del centro da Villa Trolliet fino al Museo Civico, la zona del foro Boario, da villa Calini fino al parco Beldì, ogni location con un’attrazione o una proposta differenti, per grandi e piccini. Tante proposte tutte unite da un unico grande obiettivo: promuovere i settori dell’agricoltura, dell’allevamento, del bestiame, la conoscenza dei prodotti agricoli, biologici e della floricoltura. Da programma la manifestazione si concluderà alle 19.