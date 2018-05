Fiocco rosa sulla Medicalizzata: chiamata per… nascita imminente.

Fiocco rosa: l’equipaggio

Giovedi 10 Maggio, ore 5.26 . IL telefono con cui la centrale 118 di Novara assegna gli interventi all’ambulanza medicalizzata di Arona suona ed annuncia che è richiesta un ambulanza a Belgirate. L’equipaggio al momento è composto dal medico Massimo Portacci, dall’infermiera Rosy Barcellini e i volontari Cri Andrea Eandi e Lorenzo Rizzari. L’orario non è dei migliori. Ma la tipologia di intervento richiesto è sicuramente tra i più graditi da chiunque si occupi di soccorso: Nascita imminente.

Una bella storia a lieto fine

Inizia in questo modo la vicenda che legherà per sempre la storia di quell’equipaggio ad Asia. La bellissima bimba è venuta alla luce appena entrati in ospedale a Verbania mentre la mamma si trovava ancora sulla lettiga dell’ambulanza di Arona. Asia e la sua mamma stanno benissimo. Così come benissimo sta tutto l’equipaggio orgoglioso e commosso al pensiero di aver potuto assistere al miracolo di una vita che incomincia.

“Ad Asia il più sincero augurio da parte di tutto il personale CRI e 118 di Arona per una vita piena di quella stessa gioia e felicità che con i suoi vagiti ha saputo regalare a coloro i quali si erano attivati e preoccupati per Lei”. E’ l’augurio della Cri di Arona.