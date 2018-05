Frecce tricolori: l’evento pochi giorni dopo si terrà anche ad Arona, dove al momento non sono sorte particolari polemiche.

Frecce tricolori: la variazione di bilancio

Nel consiglio comunale di Verbania di giovedì 26 aprile è stata approvata una Variazione di bilancio. Fra cui 50.000 euro destinati al finanziamento del passaggio delle frecce tricolori sul cielo della città di Verbania previsto per il 20 maggio.

La contestazione

Il gruppo consigliare Sinistra Unita, rappresentato da Vladimiro Di Gregorio, ha sollevato la sua accorata protesta. “Siamo allibiti e fortemente contrari a ‘gettare in fumo’ 50.000 euro. Riteniamo che questi soldi dovrebbero piuttosto essere utilizzati al fine di migliorare la vita delle fasce più deboli della nostra città di Verbania. Ci sono sempre più cittadini che faticano ad arrivare alla fine del mese. A pagare farmaci e ticket sempre più cari, bollette sempre più alte, affitti cari, libri e materiale scolastico per i propri figli. Ci siamo opposti votando contro a questa scelta. Anche perché riteniamo che aerei militari non debbano essere una attrazione turistica. Facciamo piuttosto turismo e cultura con artisti locali da sostenere nelle iniziative e spettacoli”.

Pochi giorni dopo ad Arona

L’evento delle Frecce tricolori è atteso anche nella città di Arona, qualche giorno dopo la tappa verbanese. Precisamente voleranno sopra la città del Sancarlone sabato 30 giugno e domenica 1º luglio. L’evento lo scorso anno ha registrato un grande successo di pubblico e quest’anno il sindaco Alberto Gusmeroli ha annunciato un evento ancora più ricco e spettacolare per tutti. A oggi non sono sorte particolari polemiche politiche nel merito dell’evento. Chissà che l’opposizione aronese non prenda spunto da quella verbanese…