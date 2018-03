Freddo e neve arrivano in settimana anche sul Piemonte. La nuova perturbazione arriva nuovamente dalla Russia. La primavera dovrà ancora attendere un po’ mesi ad arrivare.

Freddo e neve

Dopo aver colpito l’Europa centro-settentrionale, i venti freddi dalla Russia raggiungeranno anche l’Italia. Sarà una settimana decisamente fredda per il periodo, con tracollo termico anche di 10°C sulle regioni settentrionali, poi anche al Centrosud. Il calo delle temperature favorirà inoltre nevicate anche a bassa quota.

Basse temperature

Le temperature si porteranno dunque ben al di sotto delle medie del periodo, anche di oltre 8°C. Nel frattempo oltralpe si è ancora in pieno inverno con neve a Parigi, bufere in Inghilterra, Scozia e Irlanda come nel caso di Manchester e temperature abbondantemente sottozero.

Marzo pazzerello

La situazione resterà molto dinamica anche nei giorni a seguire, con un marzo che proseguirà decisamente pazzerello. Sino a fine mese sono infatti attese altre perturbazioni con temperature a tratti sotto le medie del periodo non solo in Italia ma anche in Europa. Insomma la primavera può davvero attendere quest’anno.