Gara nazionale di dama giunta alla sua 17sima edizione.

Gara nazionale: si attendono i campioni

Tornano ad Arona i campioni della dama per l’ormai tradizionale gara nazionale, giunta alla 17sima edizione. Domenica 12 aprile alla Casa della Gioventù di via Don Minzoni sono attesi una settantina di giocatori un po’ da tutta Italia. Per molti di loro e per le loro famiglie, un’occasione anche per un piacevole week end primaverile sul lago Maggiore.

«Ci saranno una ventina di maestri, tanto più che la gara vale come qualificazione per il campionato italiano». Preannuncia Claudio Pasciutti, presidente del Circolo Damistico Novarese, che organizza il torneo.

I nomi più attesi

Sarà presente naturalmente il più volte campione italiano Mario Fero di Reggio Calabria, milanese d’adozione, che ha vinto ben dieci edizioni della gara di Arona. Tra i suoi avversari più quotati il più volte campione nazionale Daniele Bertè di Savona e l’ex campione italiano Paolo Faleo, pugliese che lavora ad Aosta. Numerosi anche i damisti locali in gara, tra cui il varesino Raffaele D’Amore, Franco Pasciutti di Arona, Roberto Prantoni di Omegna, Mauro Pirazzi di Pallanzeno. Le partite inizieranno alle 9, la premiazione è prevista intorno alle 18. L’ingresso, per chi desidera assistere ai silenziosi duelli di dame e pedine, è libero.