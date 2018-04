Sarà possibile collegarsi con un’esperta comportamentalista sulla pagina Facebook dei Gatti del Borgo onlus.

I Gatti del Borgo e la consulente per la convivenza con un gatto

“Grande novità in arrivo – comunicano dal gruppo dei Gatti del Borgo onlus – per tutti coloro che amano i gatti e li considerano parte della famiglia grazie alla associazione ‘I Gatti Del Borgo – Onlus’ di Borgomanero e le nuove possibilità della tecnologia video e social. Da sabato 21 aprile chi vorrà potrà colmare tutte curiosità e i dubbi sul comportamento tenuto dall’amico felino in casa seguendo la diretta streaming #liveigattidelborgo con Simona Mortarino, consulente per la Convivenza con il gatto”.

Il primissimo appuntamento della rubrica oggi, sabato 21, alle 14.30

“L’esperta Simona risponderà in diretta alle 14.30 a tutte le domande, che potranno essere inviate al numero dell’ Associazione 3463741719 entro sabato pomeriggio, oppure durante la live sulla chat di Facebook. L’ appuntamento avrà cadenza settimanale e ogni puntata verterà su un argomento diverso. Quello di questa settimana, sabato 21, sarà: “Quando in casa arriva un micio”, consigli per come rendere la propria casa a misura di gatto! Potrete seguirciqui sulla pagina o su 015 Fb, con cui collaboriamo.

La diretta è anche su Youtube e su una WebTv

Chi non avesse Facebook può vedere la trasmissione sul Canale YouTube “I Gatti Del Borgo Onlus”. oppure sulla web tv www.015tv.it che cura la parte tecnica dell’operazione.

L’hastag è #liveigattidelborgo.