Gatto Claudio: salvato dalla strada in condizioni disperate si sta riprendendo. Ma servono soldi per le cure.

Gatto Claudio i dettagli

Natale è passato ma, magari, l’ondata di bontà che le feste portano dietro può arrivare fino al gatto Claudio. Il micio è stato salvato a Oleggio Castello da una giovane donna di Arona. Aveva la bocca piena di pus e sangue. Claudio è stato preso e portato per le cure necessarie in una clinica veterinaria di zona e qui sono cominciate le spese.

La ragazza infatti ha pagato e sta pagando di tasca sua oltre 500 euro fra interventi, ricoveri e flebo.

Claudio ha già beneficiato di una somma donata dall’associazione Arona dà una zampa, sempre in prima linea per quanto riguarda la tutela degli animali. L’obiettivo però è quello di completare il ciclo di cure per il micio e poi di darlo in adozione.

Chiunque volesse fare una piccola donazione per il gatto Claudio o lo volesse anche adottare al termine delle cure, può rivolgersi alla redazione del Giornale di Arona in via Gramsci 5 che farà da tramite con la ragazza che lo sta curando.