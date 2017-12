Ghiaccio e gelo: attenzione alle gelate. Il sole infatti sciole la neve che, con il freddo della notte, rende strade e marciapiedi lastre di ghiaccio.

Ghiaccio e gelo così il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli

“Nei prossimi giorni continuerà questo clima per cui il sole durante il giorno scioglie la neve e di notte gela. Siccome molti marciapiedi e strade pur ripulite sono e saranno bagnate si continuerà a formare il ghiaccio e quindi noi continueremo a gettare sale di notte e anche in certe zone sabbia e sale. Bisogna prestare la massima attenzione, usare scarpe adatte alla particolare situazione e per le strade dove un marciapiede è pulito e l’altro ancora da pulire è bene usare quello pulito. Grazie a dipendenti comunali, volontari e Aib per la collaborazione e il grandissimo aiuto”.