Giornata ecologica, cambio di programma

Slittamento di una settimana per la Giornata Ecologica aronese. Inizialmente prevista per il 5 maggio, è stata spostata a sabato 12 maggio sempre cono ritrovo alle 8.30 in piazzale Aldo Moro.