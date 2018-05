Giovani astronomi alle finali nazionali delle Olimpiadi di Astronomia. Il servizio sul Giornale di Arona in edicola da oggi.

Giovani astronomi: ecco chi sono

Soddisfazione per Tommaso Frigerio e Riccardo Cespi. I due studenti dell’istituto Fermi il 18 aprile, accompagnati dall’insegnante tutor Milly Carli, sono volati a Bari per partecipare il giorno dopo alla finale nazionale delle Olimpiadi di Astronomia. Selezionati tra oltre 6700 iscritti inizialmente in tutta la penisola, i due ragazzi sono arrivati all’ambita competizione, unici piemontesi, dopo aver superato due prove molto selettive. A Bari, insieme ad altri 78 finalisti provenienti da tutta Italia sono stati impegnati dapprima in una prova teorica e poi in una pratica.

Una bella esperienza

“E’ un’esperienza che mi ha arricchito perché a Bari ho conosciuto tanti altri ragazzi con i miei stessi interessi per l’astronomia” dice Riccardo. Gli fa eco Tommaso che già due anni fa a Milano è stato “Campione Nazionale delle Olimpiadi di Astronomia”. “Mi sono proprio divertito perché risolvere problemi ad alto livello su un argomento che mi affascina è stato interessante oltre che stimolante. Ho vissuto l’esperienza di Bari come un’importante opportunità”.