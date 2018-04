Immondizia ovunque a Castelletto. Per arginare il fenomeno degli abbandoni il Comune introdurrà le fototrappole e organizzerà la giornata ecologica.

Immondizia ovunque: si accende il dibattito

Gli ultimi avvistamenti di cumuli di immondizia un po’ dappertutto in paese fanno discutere. In tanti in questi giorni segnalano di aver visto, un po’ ovunque a Castelletto, cumuli di rifiuti, ingombranti e sporcizia gettata in ogni dove. Ad essere particolarmente soggette al fenomeno sono le aree verdi del paese, ma sono stati segnalati episodi di inciviltà anche nelle zone del centro storico.

Per scovare i responsabili arrivano le fototrappole

Il Comune è deciso a reagire e a colpire duramente chi si rende responsabile di episodi di abbandono, agendo anche “sul portafoglio”. Per questo sono già una quindicina le sanzioni elevate dagli agenti della polizia locale in corrispondenza di altrettanti verbali. La novità che interesserà i prossimi giorni sarà invece rappresentata dalle fototrappole. Gli strumenti elettronici, nati per osservare la fauna in libertà, saranno occultati nei punti ritenuti maggiormente sensibili. Serviranno per individuare e colpire chi abbandona rifiuti pensando di non essere scoperto e si integreranno con il sistema di controlli previsto grazie alla videosorveglianza.

Intanto domenica 8 arriva la giornata ecologica

Dopo le numerose polemiche domenica 8 arriva anche l’occasione per fare qualcosa di concreto per ripulire il paese dall’immondizia abbandonata. Infatti domenica 8 tornerà l’appuntamento con la giornata ecologica di primavera. Il ritrovo è fissato alle 8 in piazza Fratelli Cervi, poi si formeranno le squadre di volontari che perlustreranno tutto il paese. A metà mattina è prevista una merenda e alle 12.30 un pranzo offerto dal Comune alla ex scuola di Pozzola. Parteciperanno numerose associazioni del paese e anche i bambini delle scuole.