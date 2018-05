Imprese piemontesi: nei primi tre mesi del 2018 risulta ancora negativo il bilancio anagrafico. Da gennaio a marzo chiuse 10.767 attività.

Imprese piemontesi, i dati

Nei primi tre mesi del 2018 il sistema produttivo regionale ha evidenziato una nuova contrazione della propria base imprenditoriale. In un trimestre che tradizionalmente consegna un bilancio negativo all’anagrafe delle Camere di commercio, la numerosità complessiva delle aziende che hanno cessato la propria attività è risultata, infatti, ancora una volta superiore a quella delle iniziative imprenditoriali nate sul territorio.

Il I trimestre 2018, quindi, si è chiuso in rosso per il tessuto imprenditoriale piemontese. In base ai dati del Registro imprese delle Camere di commercio emerge come, nel periodo gennaio-marzo 2018, siano nate in Piemonte 8.138 imprese, performance peggiore in termini di natalità dell’ultimo decennio.

Anche le cessazioni hanno mostrato, negli ultimi dieci anni, una dinamica calante, che tuttavia non ha pienamente compensato la diminuzione delle iscrizioni. Nel periodo gennaio-marzo 2018 le cessazioni (valutate al netto delle cancellazioni d’ufficio) si sono attestate a 10.767, il saldo è risultato negativo per 2.629 unità.