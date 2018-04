Incendio Massino Visconti, tetto salvato dai vigili del fuoco. L’intervento è stato complicato perché in pieno centro storico dove i mezzi hanno avuto difficoltà a passare.

Incendio Massino Visconti, paura in centro

Giovedì 5 aprile intorno alle 18.30 circa una squadra dei vigili del fuoco di Arona è intervenuta a Massino Visconti via Umberto I con due automezzi per un incendio ad un camino. La squadra è quindi intervenuta per lo spegnimento della canna fumaria situata in una zona centrale del comune e difficoltosa da raggiungere per gli automezzi.