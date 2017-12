Incidente sul Sempione verso l’ora di pranzo. E’ successo a Castelletto Ticino proprio davanti ai centri commerciali presi d’assalto in questi giorni natalizi.

Incidente sul Sempione i dettagli

Uno scontro avvenuto poco prima dell’ora di pranzo. Due auto sono entrate in collisione e, nell’incidente, due persone sono rimaste ferite. Sul posto due pattuglie dei vigili urbani di Castelletto che hanno deviato il traffico. Fortunatamente, anche grazie alle rotonde, la velocità in quel tratto era ridotta e dunque non si sono riscontrate conseguenze gravi.