Incontro con Rfi convocato per lunedì 14 maggio alle 11.30. Il sindaco avvisa i vertici del trasporto di essere presenti.

Incontro con Rfi fra due settimane

Lo scorso 26 aprile, il Consiglio Direttivo del “Comitato dei Sindaci per i Pendolari e il territorio”, ha convocato i vertici dei Traporti per lunedì 14 maggio alle ore 11.30 nell’Aula Magna del Comune di Arona.

Così Alberto Gusmeroli

“La convocazione è scaturita quindi a fronte dell’assenza di evidenti sviluppi nella risoluzione delle problematiche connesse al trasporto ferroviario più volte sottolineate dai 33 Comuni delle Province di Novara, Varese, Verbania e Vercelli. La situazione del trasporto ferroviario locale non è più accettabile.

I cittadini e i pendolari dei nostri territori hanno diritto di ricevere risposte, che diano seguito a interventi concreti in un lasso temporale tollerabile.

Qualora i convocati non si presentino all’appuntamento fissato, non mancheremo quindi di mobilitare la stampa nazionale per dare voce alle nostre istanze”.