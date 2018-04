Iniziano lavori previsti per la statale del Sempione a Castelletto: da questa mattina gli operai al lavoro alla rotonda del PalaEolo.

Iniziano lavori sul Sempione

Alla fine sono iniziati questa mattina i lavori previsti sulla statale del Sempione a Castelletto. Il Comune aveva annunciato che il cantiere avrebbe aperto i battenti lo scorso 12 aprile, ma probabilmente i tempi sono slittati. E così questa mattina erano già presenti i movieri della ditta incaricata, che hanno chiuso una corsia al traffico per permettere l’esecuzione dei lavori. Il cantiere servirà al rifacimento della pavimentazione di quel tratto di strada, ma anche alla sistemazione idraulica dei sottoservizi. Nella comunicazione con la quale il Comune aveva reso nota la novità è indicata anche la volontà di istituire un senso unico alternato per due settimane. I lavori si svolgeranno dalle 8 alle 17.30.

Senso unico anche in centro

E nel frattempo un’altra modifica alla viabilità è prevista anche per il centro storico. Per consentire l’intervento su un immobile in centro infatti, oggi lunedì 23 aprile, il traffico sarà modificato in via Marconi. Per questo motivo dalle 14 alle 18 il tratto di via Marconi che va dall’incrocio con via Gramsci a piazza Matteotti sarà chiuso al traffico. Inoltre via Gramsci sarà vietata in entrata verso il paese.