Investimento pedone e revisione della patente: una sentenza del Tar delle Marche fa Giurisprudenza. Lo scorso anno un pedone era morto ad Arona mentre è di soli 2 mesi fa l’incidente occorso a un uomo a Dormelletto.

Investimento pedone

Una freschissima sentenza del Tar delle Marche ribadisce che in caso di investimento di pedoni con ferite non lievi, diventa d’obbligo per tutti la revisione della patente. Con tanto di nuovo esame (anche se dovessero esserci ancora punti).

Dalle Marche fa Giurisprudenza il caso di un autotrasportatore che aveva impugnato il provvedimento di revisione disposto dalla Motorizzazione Civile. Questo a seguito di un incidente con investimento di un pedone, rimasto seriamente ferito.

Ci vuole un fondato dubbio, non basta il coinvolgimento in sinistri con feriti

Si era giustificato dicendo in trent’anni non aveva mai fatto un incidente, ma non basta: se dalla dinamica del sinistro emerge una condotta irregolare che fa sorgere un fondato dubbio circa il mantenimento dei requisiti tecnici per la guida dei veicoli a motore, allora è d’obbligo la revisione della licenza di guida.

Non basta invece l’avvenuto coinvolgimento dell’interessato in sinistri stradali, salvo che non si tratti di incidenti particolarmente gravi e che risultano addebitabili all’imperizia o alla negligenza dell’interessato.

I casi di Arona e Dormelletto

A giugno del 2017 un pedone era morto investito in pieno centro ad Arona. Mentre a gennaio di quest’anno un uomo era stato centrato a Dormelletto sulle strisce.