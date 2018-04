Invoriese sulle vette dell’Island Peak è tornato nel Vergante e ha incontrato i concittadini in una serata di festa.

Invoriese sulle vette più elevate torna in paese

L’ospite d’onore della serata di venerdì 6 a Casa Curioni era Francesco Bon. Si tratta dell’invoriese che a ottobre 2017 ha raggiunto la cima Island Peak a 6.169 metri di altezza (Imja Tse in lingua locale) nelle valli dell’Everest in Nepal. Bon ha infatti raccontato con immagini, musiche e parole il suo viaggio. Ha coinvolto il numeroso pubblico presente, che, incuriosito, a fine serata non ha esitato a porgli numerose domande sulla sua esperienza. Partito il 12 ottobre e tornato il 4 novembre 2017 con una guida per la parte di trekking, una per la scalata di vetta e un portatore ha raggiunto la meta dopo 17 giorni di cammino partendo da 2.600 metri.

Il racconto di una vera impresa

L’invoriese ha documentato tutto: dalla partenza dall’areoporto di Malpensa al ritorno da Katmandu. “Uno dei momenti più emozionanti è stato l’arrivo in vetta, a 6.100 metri – ha raccontato infatti – siamo partiti dal campo base a mezzanotte e mezza dopo aver mangiato a colazione il porridge della zona. All’alba eravamo sull’ultima salita prima della meta. In quel momento ho avuto qualche problema di raffreddamento ai piedi. Ma una volta risolto mi sono goduto il raggiungimento del mio obiettivo». L’emozione segnava la voce del ragazzo nel rivedere i video di quell’impresa e nel ricordare tante piccole e grandi cose. Dalla prima vista della cima dell’Everest alla tenda nel campo base prima dell’ultima scalata verso la vetta, dai ponti tibetani attraversati agli indispensabili pasti nei villaggi.