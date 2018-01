Iscrizioni online alle classi prime, ecco come fare e quando.

Iscrizioni on line dal 16 gennaio

Il Comune di Arona e l’istituto comprensivo Giovanni XXIII, con il supporto dell’associazione

Extra di Arona, intendono fornire ai genitori un servizio di supporto per le iscrizioni online alle classi prime. I genitori degli alunni che nell’anno scolastico 2018/19 frequenteranno le classi prime delle scuole primarie e secondaria di 1° grado, dovranno obbligatamente iscriversi, previa registrazione, sull’apposito sito. Ossia quello messo a disposizione dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca). Questi gli orari: dalle 8 del 16 gennaio alle 20 del 6 febbraio.

L’accordo

Comune e istituto comprensivo, grazie alle volontarie dell’associazione Extra, offriranno quindi il loro supporto ai genitori aronesi e di Oleggio Castello. E in generale a coloro che comunque intendano iscrivere i propri figli alle scuole dell’Istituto Comprensivo e che fossero in difficoltà a farlo autonomamente. Le volontarie di Extra saranno infatti presenti dal 16 gennaio al 6 febbraio. Ecco quando: tutti i martedì dalle 14 alle 16 presso la Sala Vesco del Comune di Arona (piano terra sotto al porticato). Tutti i mercoledì dalle 14 alle 16 alla scuola Giovanni XXIII (via Monte Rosa, 36).

Il commento del sindaco

Il sindaco Alberto Gusmeroli, commenta: “Un ulteriore servizio a favore dei genitori offerto

grazie alla sinergia fra Amministrazione comunale, associazioni e istituto comprensivo.

Un grazie all’Associazione Extra di Arona, alle sue volontarie e alla dirigente Gabriella Rech

per la collaborazione”.