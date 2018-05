Italia ostaggio dell’instabilità meteorologica: raffica di temporali in arrivo. Il primo già questa sera.

Edoardo Ferrara, 3bmeteo: “Maggio prosegue instabile con altri acquazzoni e temporali sparsi fino al weekend, soprattutto in montagna. Non mancheranno comunque parentesi soleggiate. Temperature in media o lievemente al di sotto”.

“Il tempo si manterrà dinamico e capriccioso sull’Italia anche nei prossimi giorni, colpa dell’anticiclone defilato sul Nord Europa che lascerà scoperto il Mediterraneo a diversi impulsi instabili. Ci attendiamo così nuovi rovesci e temporali sparsi, più frequenti durante le ore pomeridiane e serali e soprattutto su Alpi ed Appennino. I fenomeni potranno risultare localmente intensi accompagnati da grandine o raffiche di vento”.