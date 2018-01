Varallo Pombia e Bogogno potranno chiedere la tassa di soggiorno perché sono diventati comuni turistici.

Varallo Pombia e Bogogno: arriva la tassa di soggiorno

I comuni turistici in tutta la provincia di Novara sono diventati 33 sul totale di 88. La lista dei Comuni che potranno così richiedere la tassa di soggiorno ai turisti è stata infatti aggiornata in settimana con l’aggiunta di Varallo Pombia e Bogogno. A concedere il riconoscimento è la stessa Provincia, dietro esplicita richiesta degli Enti interessati. I requisiti perché un Comune possa ricevere la qualifica sono diversi, e stabiliti da una delibera regionale. Occorre innanzitutto avere almeno 150 posti letto in strutture ricettive sul territorio e almeno 5mila presenze annue. In alternativa il requisito è avere sul territorio almeno il 50 per cento di seconde case.