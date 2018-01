Lotteria Italia: in Piemonte due premi da 1.5 e 1 milione che si sommano a 11 tagliandi da 20mila euro ciascuno che portano il totale a 2.7 milioni di euro.

Lotteria Italia i dati

Il Lazio svetta per premi assegnati nell’ultima edizione della Lotteria Italia. Il primo premio da 5 milioni, il quinto da 500mila euro, 16 di seconda categoria da 50mila euro e 25 di terza da 20mila euro. Ciascuno portano il montepremi complessivo regionale a 6,8 milioni di euro totali. Quasi il doppio rispetto alla Lombardia che – riferisce Agipronews – con un premio di prima categoria da 2,5 milioni, 9 da 50mila euro e ben 29 da 20mila arriva poco sopra i 3,5 milioni di euro complessivi. Il terzo posto va al Piemonte con i due premi da 1,5 e 1 milione. Che si sommano a 11 tagliandi da 20mila euro ciascuno che portano il totale poco sopra i 2,7 milioni di euro.

I biglietti

Nell’edizione 2017 della Lotteria Italia, il Piemonte ha fatto registrare un calo dell’1,5% nella vendita dei biglietti, con 520.510 tagliandi, la maggior parte dei quali sono stati staccati a Torino (266.920, -7,2%). Impennata delle vendite in provincia di Novara con oltre 43mila tagliandi (+15,2%). Informa Agipronews, sono in crescita anche i dati di Alessandria, con oltre 101mila biglietti (+11,1%). Di Asti (25.900, +6,2%) e Biella (9.540, +6%). In calo, invece, il bilancio di Vercelli (25.050, -12,8%), Verbania (12.000, -3,8%) e Cuneo (36.080, -2,7%).