Lungolago inaugurazione sotto la pioggia per l’intervento che ha interessato la passeggiata di corso Marconi.

Lungolago inaugurazione in attesa del completamento

Pavimentazione in pietra di Luserna, sottoservizi rinnovati e una lunghissima panchina in legno. Quest’ultima con la particolarità di essere dotata solo in alcuni punti di schienali (di altezze differenti) e per la maggior parte solo di una lunga seduta vista lago. Queste le novità più eclatanti presentate ufficialmente alla città dal sindaco Alberto Gusmeroli e dalla sua amministrazione nel pomeriggio di martedì 9. Autorità, addetti ai lavori e giornalisti si sono riuniti sulla passeggiata di lungolago Marconi per il taglio del nastro che ha sancito la conclusione del primo lotto di lavori.

Il commento del sindaco

“Chiediamo un po’ di pazienza per alcuni dettagli – ha detto il sindaco – diamo il tempo all’erba delle aiuole di crescere. Sarà poi concluso l’impianto di irrigazione. Inoltre verrà realizzata l’illuminazione, precisamente un unico “corpo” a led sotto la panca, che illuminerà la passeggiata”. Gusmeroli ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro della ditta napoletana vincitrice dell’appalto: “Hanno lavorato bene e con grande professionalità”. “Quest’opera – ha concluso – è un forte orgoglio per l’amministrazione, anche per il rifacimento dei sottoservizi, che avevano 100 anni ed erano disastrati”.

I lavori continuano

I lavori proseguiranno poi fino a marzo. L’opera prevede anche la realizzazione di una pista ciclabile che unirà quella esistente, che attualmente si ferma davanti alla Navigazione, fino a piazza del Popolo. Va detto che l’intervento nei mesi scorsi non ha raccolto solo consensi ma anche critiche e perplessità. Sia per la reale fruibilità dei nuovi spazi, sia per la sicurezza. In molti attendono il completamento dell’opera per esprimere un parere finale.